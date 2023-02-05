«НДВ Супермаркет Недвижимости»: в Москве образовался дефицит «классических» квартир

К началу 2023 года классические форматы квартир в Москве оказались в дефиците. По этой причине увеличились средние цены на объекты данной категории недвижимости, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

В частности, доля классических форматов квартир в столице резко уступает объектам недвижимости в евроформате. Главной причиной удорожания квартир с классическими планировками по итогам января 2023 года стало ограниченное предложение данной категории недвижимости на московском рынке, уточняется в статье.

«В Москве сформировался дефицит классических квартир. На долю предложения «классики» приходится 20,5%, в то время как квартиры евроформата занимают долю 55,3% <....> За счет ограниченного объема предложения квартиры с классическими планировками по итогам января 2023 года показали наибольший рост по стоимости», — говорится в заметке.

По сравнению с декабрем 2022 года средние цены на подобные квартиры выросли на 3,7%-5,8%. Самый значительный рост аналитики зафиксировали в сегменте четырехкомнатных объектов недвижимости (+5,8%, до 219,3 тыс. рублей за квадратный метр). Стоимость однокомнатных квартир за это время выросла на 4,3%, до 298,9 тыс. рублей за кв м, а «трешки» подорожали на 3,7%, до 243,9 тыс. рублей за «квадрат», заключается в материале.

1 февраля интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на опрос онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты» сообщило, что более 20% россиян — 22% — назвали Москву самым выгодным городом для покупки жилья в 2023 году. На втором месте по популярности оказался Санкт-Петербург — жилье в этом городе хотели бы приобрести 11% респондентов.