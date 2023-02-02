«Известия»: торговым сетям в России запретят штрафовать производителей за срыв поставок

Торговым сетям в России запретят штрафовать производителей за срыв заказов. Соответствующие поправки в закон о торговле готова внести Федеральная антимонопольная служба, чтобы поддержать поставщиков продуктов, сообщает газета «Известия». По ее информации, Минсельхоз направил письмо в Госдуму, где обозначена эта позиция ФАС.

Согласно поправкам, в России будет установлен законодательный запрет взимать штрафы с поставщиков продуктов для торговых сетей, если поставка была сорвана. Запрет будет действовать только в тех случаях, если сроки поставки не были предварительно согласованы.

«В период пандемии коронавируса торговые сети и их партнеры уже договаривались о моратории на штрафы, его поддержали только самые крупные игроки. При этом ситуация 2022 года не уступают по значимости коронавирусным ограничениям. Санкции привели к волатильности на финансовых рынках, российские поставщики лишились зарубежных сырья, упаковок и так далее, что привело к тому, что их обязательства перед торговыми сетями часто могут быть не выполнены в срок», — говорится в статье.

Поэтому поставщики выступают за законодательный запрет штрафов для них от торговых сетей. Сейчас сети могут оштрафовать поставщиков на сумму до 100% стоимости продуктов или десятки миллионов рублей.

Поставщиков уже ранее поддерживали Госдума, Минпромторг и Минсельхоз. Но пока ситуация не изменилась.

В Минпромторге сказали газете, что пока инициатива ФАС не поступала на рассмотрение министерства. В ассоциации «Руспродсоюз» поддержали мораторий на штрафы для поставщиков. Как уточнили в ассоциации, производители обязаны исполнять только подтвержденные ими заказы, а торговые сети не должны взимать штрафы с поставщиков за срывы срочных поставок.