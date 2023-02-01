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В Минторге Казахстана объяснили причины закрытия торгового представительства в Москве

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Алексей Майшев/РИА Новости

В Минторге Казахстана объяснили причины закрытия торгового представительства в Москве тем, что между странами налажено полноценное сотрудничество и для казахстанского бизнеса Россия стала открытой страной, в связи с чем торговое представительство более не потребуется.

«Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Это обусловлено рядом объективных факторов: географическое расположение, общее экономическое пространство ЕАЭС, развитая договорно-правовая база, наличие эффективных площадок для продвижения двустороннего взаимодействия. На сегодня в Казахстане действует порядка 8000 компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий», — указано в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана с Россией будет продолжена через партнерскую сеть АО ЦРТП «QazTrade».

Ранее власти Казахстана опубликовали проект постановления о ликвидации торгпредства в России.

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