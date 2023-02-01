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Al Arabiya: несмотря на все прогнозы цены на газ снижаются на фоне роста предложения

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Bela Szandelszky/AP

Ценовые котировки продолжают снижаться, несмотря на все прогнозы, что на рынке будет дефицит топлива. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

Цены на газ все никак не могут прийти в нормальное состояние. Предложенные объемы сырья на рынках превышают спрос на них. Хотя до этого специалисты считали эту ситуацию невозможной, заявляя о возможном дефиците топлива.

В публикации отметили, что для Европы сложившаяся ситуация складывается самым лучшим образом. В свою очередь, падение цен на газ в Европе невыгодно США, которые в последнее время резко нарастили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в регион.

По данным издания, цены на газ стали снижаться из-за теплой погоды, которая пришла в Европу. Также на ситуацию серьезно повлиял ряд мер, которые приняли европейские страны для уменьшения объемов потребляемой энергии.

29 января экономист Вероника Гримм заявила, что напряженная ситуация в Европе, связанная с неопределенностью объемов поставок энергоносителей, будет сохраняться в регионе не только в текущем зимнем отопительном сезоне, но и в следующем. Это обусловлено резким сокращением экспорта российского природного газа, а также активизацией спроса со стороны Китая.

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