Al Arabiya: несмотря на все прогнозы цены на газ снижаются на фоне роста предложения

Ценовые котировки продолжают снижаться, несмотря на все прогнозы, что на рынке будет дефицит топлива. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

Цены на газ все никак не могут прийти в нормальное состояние. Предложенные объемы сырья на рынках превышают спрос на них. Хотя до этого специалисты считали эту ситуацию невозможной, заявляя о возможном дефиците топлива.

В публикации отметили, что для Европы сложившаяся ситуация складывается самым лучшим образом. В свою очередь, падение цен на газ в Европе невыгодно США, которые в последнее время резко нарастили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в регион.

По данным издания, цены на газ стали снижаться из-за теплой погоды, которая пришла в Европу. Также на ситуацию серьезно повлиял ряд мер, которые приняли европейские страны для уменьшения объемов потребляемой энергии.

29 января экономист Вероника Гримм заявила, что напряженная ситуация в Европе, связанная с неопределенностью объемов поставок энергоносителей, будет сохраняться в регионе не только в текущем зимнем отопительном сезоне, но и в следующем. Это обусловлено резким сокращением экспорта российского природного газа, а также активизацией спроса со стороны Китая.