Банкоматы Райффайзенбанка с 1 февраля перестали принимать доллары и евро

Дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International Райффайзенбанк предупредил своих клиентов о том, что с 1 февраля он перестал принимать доллары США и евро в своих банкоматах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте банка.

«Решение вызвано изменением потребностей клиентов. Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам», — говорится в сообщении.

При этом, как уточнили в банке, клиенты по-прежнему могут вносить наличную валюту в отделениях банка.

«Все операции с иностранной валютой проводятся без изменений — в обычном режиме. Ограничений по сумме и комиссий нет», — добавили в кредитной организации.

В первой половине августа 2022 года российский Центробанк продлил ограничения на снятие наличных денег в иностранной валюте еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Райффайзенбанк с 25 октября возобновил продажу наличных долларов и евро в части своих отделений.