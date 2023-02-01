Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Банкоматы Райффайзенбанка с 1 февраля перестали принимать доллары и евро

close
100%
Depositphotos

Дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International Райффайзенбанк предупредил своих клиентов о том, что с 1 февраля он перестал принимать доллары США и евро в своих банкоматах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте банка.

«Решение вызвано изменением потребностей клиентов. Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам», — говорится в сообщении.

При этом, как уточнили в банке, клиенты по-прежнему могут вносить наличную валюту в отделениях банка.

«Все операции с иностранной валютой проводятся без изменений — в обычном режиме. Ограничений по сумме и комиссий нет», — добавили в кредитной организации.

В первой половине августа 2022 года российский Центробанк продлил ограничения на снятие наличных денег в иностранной валюте еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Райффайзенбанк с 25 октября возобновил продажу наличных долларов и евро в части своих отделений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть