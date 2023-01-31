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NYT: внешняя торговля России вернулась к уровню до начала СВО на Украине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская внешняя торговля вернулась на уровень, на котором находилась до начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечается в материале издания, экономика РФ в целом оказалась более стойкой, чем рассчитывали в странах Запада, и это заставляет задуматься об эффективности санкций. По оценкам аналитиков, российский импорт, вероятно, уже вышел на уровень до событий 24 февраля или скоро достигнет его.

В статье The New York Times также говорится, что многим странам оказалось сложно прекратить или сократить торговые связи с Россией по требованию Запада. Согласно исследованию университета Санкт-Галлена в Швейцарии, данные которого приводит газета, меньше 9% компаний из стран Евросоюза и G7 прекратили отношения с партнерами из РФ.

«Странам оказалось трудно отказаться от зависимости от российских энергоносителей и других ресурсов, а российский Центральный банк сумел удержать курс рубля и обеспечить стабильность финансовых рынков», — отмечается в материале The New York Times.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) публиковал прогноз, согласно которому по итогам 2023 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) России увеличится на 0,3%. Ранее предполагалось, что этот показатель, напротив, уменьшится на 2,3%.

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