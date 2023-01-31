NYT: внешняя торговля России вернулась к уровню до начала СВО на Украине

Российская внешняя торговля вернулась на уровень, на котором находилась до начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечается в материале издания, экономика РФ в целом оказалась более стойкой, чем рассчитывали в странах Запада, и это заставляет задуматься об эффективности санкций. По оценкам аналитиков, российский импорт, вероятно, уже вышел на уровень до событий 24 февраля или скоро достигнет его.

В статье The New York Times также говорится, что многим странам оказалось сложно прекратить или сократить торговые связи с Россией по требованию Запада. Согласно исследованию университета Санкт-Галлена в Швейцарии, данные которого приводит газета, меньше 9% компаний из стран Евросоюза и G7 прекратили отношения с партнерами из РФ.

«Странам оказалось трудно отказаться от зависимости от российских энергоносителей и других ресурсов, а российский Центральный банк сумел удержать курс рубля и обеспечить стабильность финансовых рынков», — отмечается в материале The New York Times.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) публиковал прогноз, согласно которому по итогам 2023 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) России увеличится на 0,3%. Ранее предполагалось, что этот показатель, напротив, уменьшится на 2,3%.