Провизор объяснила, как российские аптеки добиваются лекарственного суверенитета

Закон о поддержке производственных аптек был принят Госдумой осенью прошлого года. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023-го. Что это за учреждения и как они помогут добиться лекарственного суверенитета страны, рассказала в беседе с «Общественной службой новостей» директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, кандидат фармацевтических наук, провизор Виктория Преснякова. По ее словам, в таких аптеках будут изготавливаться препараты в нужных дозировках по рецепту врача.

«В первую очередь это касается детских лекарственных форм. Считаю, что все лекарства для малышей нужно готовить в аптеке. Только при стратегически выстроенном и эффективном управлении аптечного ритейла можно обеспечить лекарственную независимость и лекарственный суверенитет нашей страны», — подчеркнула Преснякова.

Она добавила, что сейчас производственных аптек в России крайне мало. Соответствующую лицензию, по ее словам, имеют лишь порядка 1500 учреждений, что составляет меньше 1% от общего количества аптечных организаций. При этом эксперт отметила, что спрос на лекарства из рецептурно-производственных отделов ежегодно растет на 10%, а их доля на мировом рынке составляет около $10 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит отдельных лекарств в аптеках и рост цен на них, несмотря на темпы фармпроизводства.