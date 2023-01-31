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Статуправление ФРГ перенесло публикацию данных о потребительской инфляции на неделю

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В Федеральном статистическом управление Германии Destatis перенесли публикацию предварительных данных об изменении потребительских цен в январе с 31 января на следующую неделю. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Пресс-релиз <..> не может быть опубликован в запланированные сроки из-за технической проблемы при подготовке данных», - говорится в сообщении Destatis.

Точную дату представители статистического управления пообещали назвать в пятницу, 3 февраля.

Ранее сообщалось, что валовый внутренний продукт крупнейшей экономики Евросоюза – Германии – вырос на 1,9% в 2022 году, согласно предварительной оценке, что выше ожидаемого показателя в 1,8%. Таким образом, рост ВВП Германии оказался выше прогнозных показателей на 0,1 процентный пункт. Отмечалось, что ускорению роста ВВП Германии способствовали снижение цен на природный газ и уверенность в прохождении зимнего периода с имеющимися запасами топлива.

В Великобритании в то же время инфляция цен на продукты достигла рекордного уровня в 16,7%. При этом в декабре уровень инфляции составил 2,3%.

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