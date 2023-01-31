В Gartner спрогнозировали снижение поставок смартфонов до десятилетнего минимума

Объем поставок смартфонов и портативных компьютеров (ПК) снизится второй год подряд и упадет до десятилетнего минимума в 2023 году. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы исследовательской компании Gartner.

По оценке аналитиков организации, объем поставок телефонов снизится на 4%, до 1,34 млрд руб. В 2022 году на рынок выпустили 1,4 млрд единиц устройств, в 2021 году — 1,43 млрд.

В компании подсчитали, что поставки смартфонов опустятся до уровня 2009 года. В тот период в лидерах держались телефоны Blackberry и Nokia, а Apple только выходила на рынок с iPhone. Пик продаж смартфонов пришелся на 2015 год, тогда производители представили 1,9 млрд устройств.

Директор по исследованиям Gartner Ранджит Атвал связал падение рынка с пандемией коронавируса: «Потребители держат свои телефоны дольше, чем ожидалось, от шести до девяти месяцев», — сказал он.

Накануне репортер Bloomberg Марк Гурман сообщил, что в будущем Apple рассчитывает создать очки дополненной реальности (AR), которые можно носить, не снимая, весь день.