Председатель «Молдовагаза» спрогнозировал снижение цены газа из России в феврале до $1 054

Цену за 1 тыс. кубометров российского природного газа для Молдавии могут снизить с $1 230 до $1 054. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правления государственной энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«В феврале предварительная закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит около 1 054 долларов за 1 тыс. куб. м», — написал он.

По его словам весь российский газ Кишинев направляет для нужд потребителей левобережья Днестра, в том числе для производства электроэнергии для правого берега.

В конце декабря правительство Молдавии сообщило, что страна направит в Приднестровье в декабре более 160 млн кубометров природного газа для обеспечения нужд рядовых потребителей и работы Молдавской ГРЭС (государственной районной электростанции).

В начале января Чебан заявил о вероятности роста стоимости поставляемого Молдавии российского природного газа в январе с $785 до $1 230 за 1 тыс. куб. м.