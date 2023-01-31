Глава регулятора ФРГ Мюллер заявил, что нужно увеличить число энергокомпаний для удешевления газа

В Германии необходимо увеличить число энергокомпаний для снижения цен на газ и создания национального резерва. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер, передает агентство DPA.

«Важно обсудить, что мы можем сделать, чтобы больше участников рынка, больше поставщиков энергии делали предложения по всей стране за пределами своего района, и чтобы у меня, как у потребителя, была возможность выбора здесь», — отметил Мюллер.

По его словам, сейчас у жителей Германии уже есть опыт выбора нового поставщика энергии на фоне частого расторжения контрактов с рядом организаций. Поэтому сейчас в стране практически не осталось конкурентных сил, которые могут повлиять на цены. В связи с этим нужно обсудить возможность создания необходимого конкурентного давления ради снижения цен на газ.

Он добавил, что Германия также должна заняться вопросом создания национального резерва топлива, так как в стране нет стратегических запасов.

30 января Bloomberg, ссылаясь на соответствующий правительственный документ, с которым ознакомились журналисты агентства, сообщил, что кабинет министров ФРГ намерен ограничить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Как утверждает агентство, данное решение, по мнению германских властей, также станет дополнительным усилием по снижению зависимости от поставок энергоресурсов в страну.