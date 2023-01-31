Медиахолдинг Rambler&Co вошел в пятерку лучших работодателей России

Медиахолдинг Rambler&Co занял пятое место в списке лучших работодателей России среди крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников) по версии HeadHunter.ru. В 2021 году Rambler&Co занимал 6 позицию в рейтинге.

Также в 2022 году Rambler&Co занял 4 место в категории «Медиа» по опросу кандидатов на hh.ru и попал в субрейтинг «Самые популярные у соискателей», расположившись на 23 строке.

При составлении списка учитывается уровень развития HR-процессов и практик, оценка штатных работников каждой компании, а также востребованность среди соискателей.

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 47,7 млн человек (по данным Mediascope, Cross Web, 03.2022). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», Championat.com, «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и ряд других медиаактивов.