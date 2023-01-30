Средний срок ипотеки в России достиг исторического максимума

Средний срок ипотеки в России по итогам декабря 2022 достиг исторического рекорда в 24,1 года. Это следует из данных ЦБ РФ.

По данным регулятора, средний срок по ипотечным займам, выданным российскими банками в декабре, вырос на 5,9 месяца — до 289,4 месяца, что обновило рекорд как минимум начала 2018 года (данные за более ранние сроки регулятор не раскрывает).

За минувший год средний срок ипотеки увеличился на 32,3 месяца, то есть на 2,7 года, при этом в 2021 году средний срок вырос на 32 месяца, а в 2020 году — только на десять месяцев.

Ранее стало известно, что Банк России 31 января 2023 года выпустит в обращение памятную серебряную монету к 150-летию оперного певца Федора Шаляпина, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦБ. Монета номиналом 2 рубля «Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения» выйдет в серии «Выдающиеся личности России». Всего планируется выпустить три тысячи таких монет.