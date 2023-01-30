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Шольц заявил об особом интересе к чилийскому литию

Шольц заявил, что промышленность Германии имеет особый интерес к чилийскому литию

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Emmanuele Contini/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что промышленность Германии имеет особый интерес к чилийскому литию и желает поддержать Чили в добыче полезных ископаемых. Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с президентом этой латиноамериканской страны Габриэлем Боричем в Сантьяго-де-Чили, передает РИА Новости.

«Немецкие компании очень заинтересованы в расширении сотрудничества, особенно в области лития, и мы хотим поддержать Чили на пути к устойчивой добыче полезных ископаемых», — сказал канцлер.

Этот политик, который находится в турне по странам Латинской Америки, также обратил внимание на запуск совместного предприятия по производству водорода.

В рамках визита Шольц подписал с чилийской стороной соглашения о сотрудничестве в сфере технологий и инноваций, горного дела и экономики, чилийская национальная медная корпорация Codelco и европейская металлургическая Aurubis заключили меморандум о взаимопонимании.

Ранее издание The Hill написало, что американские компании уступают российским и китайским в борьбе за контракты на добычу лития в Латинской Америке.

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