Объем электричества на Украине снизился из-за вывода из строя одного из блоков ТЭС

Вывод из строя одного из блоков тепловых электростанций на Украине привел к снижению производства электроэнергии. Об этом сообщает компания «Укрэнерго» в социальных сетях.

«По техническим причинам один из блоков теплостанции снят на ремонт, соответственно уменьшился объем производимой в системе электроэнергии», — указали в компании, пояснив, что «из-за этого до всех областных энергокомпаний доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток».

В «Укрэнерго» напомнили, что в Одесской области продолжают действовать аварийные отключения на фоне восстановления плановой схемы питания региона.

Генеральный директор энергокомпании Yasno (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее предупредил украинцев о возможном росте платы за электроэнергию, несмотря на регулярные отключения света.

До этого энергокомпания потребовала от граждан Украины платить по счетам, несмотря на перебои. При этом Коваленко признал, что Yasno способна обеспечить только 60% необходимой генерации и поставок электроэнергии даже в Киеве и области — в других регионах Украины ситуация еще хуже.