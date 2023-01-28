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Mash: в московской аптеке умер астматик, пытавшийся купить ингалятор

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Depositphotos

В Москве задыхающийся мужчина зашел в аптеку, попросил ингалятор, оплатил его, однако не сумел им воспользоваться и умер, сообщается в Telegram-канале Mash.

40-летний москвич неожиданно начал задыхаться. Он сразу же побежал в аптеку, расположенную на Ленинградском проспекте, чтобы купить ингалятор. Фармацевты дали ему необходимый препарат и просили сразу же им воспользоваться, так как у него уже начали синеть кончики пальцев. Однако мужчина достал карту и приложил ее к терминалу, оплатив покупку. После этого он начал оседать.

Сотрудники аптеки вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи приехали через 15 минут, они констатировали смерть мужчины.

Уточняется, что у него обнаружили еще два ингалятора, однако в них были другие препараты.

Ранее в Новосибирске педиатр отказался ехать на вызов к больному ребенку, так как он выезжает на вызовы только к детям до одного года.

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