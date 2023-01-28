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В порт Сафага в Египте прибыло судно с 63 тысячами тонн российского зерна

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Российское судно доставило 28 января 63 тысяч тонн зерна в египетский порт Сафага, расположенный на берегу Красного моря. Об этом сообщает портал youm7.

Отмечается, что это сухогруз PAREA под флагом Мальты.

Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что единственное судно с российскими удобрениями, которые были безвозмездно переданы Малави при посредничестве Организации Объединенных Наций (ООН), так и не дошли до этой страны за почти пять месяцев.

В июле прошлого года в Стамбуле был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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