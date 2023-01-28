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Правительство одобрило ряд законопроектов о соцгарантиях в четырех новых регионах России

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Газета.Ru

Правительство России одобрило ряд законопроектов о социальных гарантиях жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Решением кабмина законопроект будет внесен в Государственную думу в установленном порядке.

Отмечается, что законопроект направлен на реализацию федеральных конституционных законов, предусматривающих гарантии в сфере соцзащиты, охраны здоровья и трудовых отношений.

В законопроекте прописано, что проживающим в новых регионах несовершеннолетним, без подачи заявлений, предоставят страховую пенсию по случаю потери кормильца, социальную пенсию по случаю потери кормильца, а также соцпенсию по случаю, если оба родителя неизвестны.

Кроме того, законопроект предполагает перерасчет размера страховой пенсии по случаю потери кормильца и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

Безработные жители четырех регионов также смогут получить пособия и т. д.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях гражданским, направленным (командированным) в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

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