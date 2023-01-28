Минпромторг предложил ввести маркировку питьевой воды для детского питания с 1 сентября

Минпромторг предложил ввести в России обязательную цифровую маркировку питьевой воды для детского питания. Согласно замыслу министерства, она должна начать действовать с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный министерством.

«Обязательная цифровая маркировка питьевой воды для детского питания может стартовать с 1 сентября 2023 года», — рассказали агентству в пресс-службе Минпромторга.

Как следует из документа, питьевая вода для детского питания будет включена в уже маркируемую группу – «вода». Эксперимент по маркировке питьевой воды для детского питания проводить не планируется. По данным Роспотребнадзора, 27 российских компаний занимаются производством упакованной воды, которая предназначена для детского питания.

С помощью маркировки власти контролируют оборот продукции, динамику цен и пытаются бороться с контрафактом. Цифровую маркировку наносят на упаковку товара или ярлык. Она содержит сведения о товаре: его наименование, название производителя, дату, время и место выпуска. Сначала любую маркировку вводят в виде эксперимента, и она не считается обязательной. Если пилотный проект признают эффективным для контроля той или иной группы товаров, их маркировка становится обязательной.

Маркировка воды стала обязательной в России некоторое время назад. С 1 декабря 2021 года обязательной маркировке подлежит упакованная минеральная вода, а с 1 марта 2022 года — питьевая вода в бутылках.