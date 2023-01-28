Эксперт Ивлиев назвал четыре фактора падения продаж квартир в новостройках Москвы на 15%

Генеральный директор компании ILM, кандидат юридических наук Иван Ивлиев в беседе с «Рамблером» рассказал, почему продажи жилья в новостройках Москвы упали на 15% по итогам прошлого года. По мнению эксперта, на это повлияло четыре фактора.

«Экономическая турбулентность, геополитическая ситуация, изменения на ипотечном рынке. Не стоит забывать о психологическом состоянии – тревожности среди населения, которое влияет на покупательскую активность», — перечислил факторы Ивлиев.

По его словам, из-за неопределенности в экономике первичный рынок недвижимости лишился части инвесторов, покупавших квартиры в новостройках на начальном этапе строительства с целью последующей перепродажи. Поскольку спрос населения на такие квартиры был низким и никто не мог гарантировать роста цен на них, инвесторы решили переключиться на сегмент готового жилья – на вторичный рынок недвижимости – в 2022 году. На такое решение в том числе повлияли опасения покупателей по поводу завершения срока строительства новостроек. Они посчитали, что его могут заморозить. Кроме того, покупатели предположили, что им может не хватить денег на ремонт, тогда как готовое жилье выставляется на продажу уже с ремонтом от предыдущих хозяев.

Ивлиев не ждет восстановления спроса на жилье в новостройках до уровня 2021 года в этом году. По его мнению, для этого пока нет никаких предпосылок. В лучшем случае покупательская активность останется на уровне 2022 года, считает Ивлиев.