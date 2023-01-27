Риелторы заявили о достигших миллиона рублей скидках на аренду элитного жилья в Москве

В января 2023 года скидки на аренду элитного жилья в Москве достигли 1 млн руб. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные аналитиков компании Apple Real Estate.

Аналитики посчитали, что максимальные скидки — от 500 тыс. до 1 млн рублей — можно назвать накопительными, так как их предоставляют арендодатели элитных квартир, находящихся в экспозиции более полугода. При этом увеличение размера скидки происходило постепенно в течение прошлого года, и продолжилось уже в январе.

По словам экспертов, на фоне отсутствия зарубежных арендаторов в сегменте высокобюджетного жилья, спрос сфокусировался на жилье в диапазоне от 100 до 150 тыс. руб. Причем почти все наниматели хотят получить скидку.

В публикации отметили, что скидки до 1 млн руб. предоставляются на квартиры площадью от 180 до 400 кв.м. Они расположены в Хамовниках, Тверском районе и в Раменках.

19 января РБК со ссылкой на данные агентств недвижимости писал, что продажи элитных квартир стоимостью 900 тыс. руб. за квадратный метр и более за прошлый год упали более чем в два раза. В риелторской компании «Метриум премиум» уточнили, что в прошлом году спрос на элитные квартиры в новостройках Москвы снизился на 55% по сравнению с годом ранее.