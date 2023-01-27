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Биржа ICE решила открыть газовый хаб в Лондоне ради обхода ограничений ЕС

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Depositphotos

Биржа ICE, газовый хаб которой расположен в Нидерландах, собирается открыть новый в Лондоне для обхода механизма коррекции рынка газа, введенного Евросоюзом. Об этом сообщается на сайте площадки.

«Мы планируем внедрить механизм коррекции рынка газа на контракты TTF, торгуемые на ICE Endex в Нидерландах, таким образом, чтобы максимально сохранить структуру рынка. Одновременно мы готовим альтернативную площадку в Лондоне, чтобы выступить в качестве страхового варианта для клиентов», — отметил вице-президент по фьючерсным биржам ICE Трабью Бланд.

По его словам, запасной вариант необходим в том случае, если новый механизм ЕС не позволит торговать и контролировать риски самих клиентов.

В пресс-релизе добавили, что ICE собирается запустить параллельный рынок фьючерсных и опционных контрактов на TTF на своей лондонской бирже ICE Futures Europe с 20 февраля. То есть все контракты будут аналогичны тем, которые торгуются на бирже в Нидерландах.

В середине декабря The Wall Street Journal писал, что если власти ЕС договорятся об установлении единой планки предельных цен на импортируемый газ, лондонская биржа ICE может перенести свой газовый хаб Title Transfer Facility (TTF) из Нидерландов за пределы ЕС.

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