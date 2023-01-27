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Совет ЕС продлил на полгода введенные против РФ санкции

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Совет Евросоюза продлил на полгода санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине, говорится в опубликованном на сайте организации заявлении.

«Совет сегодня принял решение продлить до 31 июля 2023 года ограничительные меры, направленные против конкретных секторов экономики Российской Федерации», — следует из заявления.

В Совете отметили, что в настоящее время санкции охватывают «широкий спектр» секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт, предметы роскоши, импорт или передачу морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, приостановку деятельности ряда российских банков, а также приостановку вещания и лицензий нескольких СМИ. Приняты также индивидуальные ограничительные и дипломатические меры против физических и юридических лиц РФ, указано в документе.

Также в ЕС напомнили, что рестрикции касаются и ограничений на экономические отношения с Крымом, Севастополем и «неподконтрольными правительству районами Донецкой и Луганской областей».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в ответ на просьбу о помощи руководителей ДНР и ЛНР. Ряд стран ввели и продолжают вводить против России масштабные санкции. 13 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение десятого пакета санкций ЕС против России.

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Санкции против России
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