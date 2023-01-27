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«Аэрофлот» сообщил о возобновлении полетов в Казахстан с февраля

«Аэрофлот»: прямые перелеты в три города Казахстана возобновятся с 1 февраля

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Аэрофлот

Прямые рейсы в Казахстан возобновятся с 1 февраля, самолеты из России будут прилетать в три казахских города. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании.

В «Аэрофлоте» отметили, что перевозить пассажиров будут на самолетах Airbus A320 в Астану, Алматы и Атырау. Билеты уже доступны на сайте авиаперевозчика.

«Аэрофлот» возобновляет программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана. С 1 февраля «Аэрофлот» начнет полеты в Астану, Алматы и Атырау на самолетах семейства Airbus A320. Продажа билетов открыта», — говорится в пресс-релизе «Аэрофлота».

В Астану будет направляться два рейса в неделю, в Алма-Ату - три, в Атырау - по два рейса и по три, начиная с марта. В компании добавили, что до начала февраля авиаперевозками из Москвы в Казахстан занимается авиакомпания «Россия».

24 апреля 2022 года сообщалось, что «Аэрофлот» открыл программу регулярных полетов в Казахстан из Москвы на современных отечественных самолетах Superjet 100. Авиакомпания начала перевозить пассажиров в Костанай, Актай и Актобе, а с 25 апреля в Караганду.

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