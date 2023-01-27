Цена на газ в Европе начала снова снижаться в ожидании теплой погоды на следующей неделе

Цены на газ в Европе снова стали снижаться из-за того, что синоптики предсказали теплую погоду в регионе на следующей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные операторов.

Локальные температурные минимумы и минимумы ветрогенерации не повлияли на стоимость газа в Европе. Она снижается на ожиданиях волны тепла, которую синоптики ожидают на протяжении всей будущей недели. Контракт с поставкой «на день вперед» закрылся на уровне $630 за тысячу кубометров, отметили в публикации.

«Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщил, что получил от «Газпрома» заявку на пятницу в объеме 24,2 млн кубометров, что соответствует показателю днем ранее.

По данным ассоциации WindEurope, выработка электроэнергии в Европе за счет ветроустановок была на низком уровне и составила всего 12% от общей доли. При этом неделей ранее этот показатель был на уровне 18%, а еще на неделю раньше – на уровне 29%.

26 января ТАСС со ссылкой на статистические данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщил, что по состоянию на конец января, объемы запасов газа в подземных хранилищах европейских стран опустились ниже отметки 78% от суммарной вместимости подземных резервуаров (ПХГ). При этом данный показатель остается стабильно на историческом максимуме для середины отопительного сезона из-за благоприятных погодных условий в регионе.