Эксперт по энергетике Пикин заявил, что Китаю и Турции выгодно эмбарго ЕС на нефть России

Китая, Индии и Турции выгодно введение эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, потолок цен приведет к изменению в логистике этого типа энергоресурсов, поскольку в экспортной цепочке появятся посредники, которые смогут на этом заработать.

«Готовиться надо к тому, что потоки поставок будут меняться, то есть мы не сможем поставлять нефтепродукты в Европу, но Европа без них остаться не сможет, а сама она их не производит, поэтому она будет вынуждена покупать их из регионов, которые ей будут это позволять», — пояснил Пикин.

Диктор Фонда энергетического развития отметил, что регионы, через которые Россия станет поставлять нефть, начнут использовать либо российскую сырую нефть, которую они покупают с дисконтом (например, Индия), либо использовать российские нефтепродукты, которые в определенной степени будут перерабатываться.

Во второй половине ноября Минфин США выпустил разъяснения по «потолку цен» на нефть из России, указав дополнительные исключения в этой политике. В частности, под действие «потолка цен» на российскую нефть не будут попадать нефтепродукты, которые прошли «существенную зарубежную переработку».