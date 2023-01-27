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Uniqlo отказалась прокомментировать информацию о судьбе своих магазинов в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Компания First Retailing, которая владеет японским брендом одежды Uniqlo, отказалась дать комментарий по поводу ранее появившихся в российских СМИ сообщений о дальнейшей судьбе магазинов в России. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Информация не является нашим сообщением, мы хотели бы воздержаться от комментариев», — отметила в беседе с агентством представитель компании.

На вопрос, правильно ли понимать, что сейчас Uniqlo нечего объявить по поводу дальнейшей судьбы ее магазинов в России, в компании сказали: «Относительно перспектив бизнеса в России вы поняли правильно».

Как сообщала газета «Известия» 23 января, до 1 февраля 2023 года японский бренд одежды Uniqlo планирует освободить часть своих площадок в ТЦ в России, оставив в стране всего пять торговых точек. Организация уже стала снимать вывески со своих торговых точек, к примеру в магазине в столичном ТЦ «Каширская плаза». Планировалось, что компания оптимизирует число своих магазинов в стране. Директор, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова добавила, что Uniqlo не покидает рынок РФ. Подробности по дальнейшем планам и работе бренда Uniqlo в России не приводились.

Ранее стало известно, что материнская компания Uniqlo увеличит зарплату сотрудников в Японии на 40%.

В октябре 2022 года Uniqlo стала сокращать сеть в России.

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