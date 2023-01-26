Reuters: ЕК направила предложение по потолку цен на нефтепродукты РФ странам Евросоюза

Еврокомиссия (ЕК) направила предложение по потолку цен на российские нефтепродукты странам Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

По информации агентства, обсуждение лимита цен запланировано на 27 января.

«Предложение было направлено правительствам ЕС, представители которых обсудят его на встрече в пятницу днем, с целью заключения сделки до вступления в силу 5 февраля ограничения цен на импортируемые российские нефтепродукты в соответствии с соглашением между странами G7», — говорится в сообщении Reuters.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС изучает возможности ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель. При этом другие нефтепродукты, которые торгуются со скидкой, будут иметь лимит в $45 за баррель. Отмечалось, что дипломаты ЕС начнут обсуждать лимит цен 27 января, и ожидается, что активный ход переговоров продолжится в течение нескольких дней.

По информации Bloomberg, Евросоюз должен будет единогласно согласовать уровни предельных цен, которые затем предстоит одобрить G7.