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Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2023 год

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Global Look Press

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2023 год, сообщила пресс-служба банка на своем сайте.

По данным финансовой организации, рост ВВП в 2023 году составит 0,3% вместо прогнозируемых 4%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что валовый внутренний продукт РФ (ВВП) уменьшится на 2,7% по итогам 2022 года.

По его словам, власти будут делать все, чтобы ВВП вышел на положительную траекторию роста в следующем году.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по итогам 11 месяцев 2022 года ВВП РФ уменьшился на 2%.

Президент России Владимир Путин также допустил, что по итогам 2022 года падение ВВП может составить до 2,5%. Это на 0,4 процентных пункта меньше предыдущего прогноза президента по ВВП.

Путин заявил, что намерен предложить «новые экономические решения», учитывая «тектонические изменения в мире». Глава российского государства отметил, что нужно непременно наметить важнейшие задачи госполитики на 2023 год.

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