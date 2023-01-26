Минфин России предложил снизить порог инвестирования ФНБ на уровень 7% ВВП

Министерство финансов России предложило вернуть нижнюю планку инвестирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 10% до 7% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс России», размещенному на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

«Пороговое значение размера ликвидных средств ФНБ <...> предлагается снизить с 10% до 7% ВВП», — следует из документа.

В пояснительной записке уточняется, что корректировки направлены на создание возможности финансирования посредством капитала приоритетных самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также реализации «антикризисных» инвестиций не зависимо от объема ликвидных средств.

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 10% ВВП объема ФНБ, при котором из него можно начинать тратить деньги.