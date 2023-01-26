«МегаФон» приобрел ключевого игрока на рынке мобильной коммерции

«МегаФон» завершил сделку по покупке компании «ИнПлат». Это позволит оператору усилить финтех-направление и предложить своим абонентам новые сервисы, сообщает пресс-служба «МегаФона».

С уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла. «ИнПтал» уже обрабатывает 80% потока платежей «МегаФона» со счета телефона, ключевые проекты по приему платежей в сервисах МегаФона были запущены совместно.

По мнению директора по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александра Соболева, наличие сильной экспертной команды и разработок «ИнПлат» в периметре «МегаФона» позволит оператору предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов.

«Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции», — отметил он.

Один из недавних совместных проектов компаний стал сервис Smart Pay. Он позволяет проводить оплату даже при отрицательном балансе на счете абонента, списывая недостающую сумму с банковской карты без прерывания операции.