Tesla получила рекордную прибыль в четвертом квартале и увеличила выручку на 37%

Американский производитель электроавтомобилей Tesla получил рекордную прибыль по итогам четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года. Сообщение об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Выручка корпорации за три месяца выросла на 37%, до $24,3 млрд, что стало самым высоким показателем компании за всю ее историю. Чистая прибыль за указанный период увеличилась на 59%, до $3,7 млрд.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль предприятия выросла на 128% и составила $12,6 млрд, выручка увеличилась на 51%, до $81,5 млрд.

На прошлой неделе сообщалось, что глава Tesla Илон Маск был вынужден снизить цены на электроавтомобили компании и предложить скидку в 20% новым покупателям из-за обострившейся конкуренции в индустрии.

На этой неделе владелец Twitter, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla, миллиардер (по версии Forbes, $160 млрд) Илон Маск разбогател на $10,6 млрд за два дня дачи показаний в федеральном суде Сан-Франциско по иску акционеров о нарушении законодательства о ценных бумагах.