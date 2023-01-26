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Moet Hennessy сменила руководство дочерней компании в России

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Компания Moet Hennessy, входящая в группу Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), сменила руководство дочерней компании на российском рынке — ООО «Моет Хеннесси дистрибьюшн Рус». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Весной прошлого года руководство компании заявило о приостановке поставок алкогольной продукции на российский рынок. Причиной стало действие международных санкций, введенных западными странами. При этом доля компании в ряде сегментов алкогольной продукции была внушительной — в секторе импортного шампанского составляла 36%, коньяка — 26%.

«Moet Hennessy (входит в группу LVMH) сменила руководство российского ООО «Моет Хеннесси дистрибьюшн Рус». Новым генеральным директором компании стала Алина Клушина, которая сменила на этом посту Себастьена Вильмо. Он возглавлял компанию с мая 2018 года», — говорится в материале.

В настоящее время продукция Moet Hennessy включена в список товаров, которые можно ввозить в Россию по схеме так называемого параллельного импорта. В число такой продукции власти отнесли: шампанское Moet Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Don Peregnon; коньяк Hennessy и другие торговые марки, уточняется в статье.

26 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестра Росаккредитации и источники на рынке сообщила, что западные бренды алкоголя могут вернуться на российский рынок при помощи схемы так называемого параллельного импорта. На этот вариант, в частности, настроены российские дистрибуторы.

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