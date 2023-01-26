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«Газпром» может начать поставки через трубопровод Средняя Азия—Центр в обратном направлении

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Reuters

«Газпром» может начать поставки газа транзитом через Казахстан в Узбекистан при помощи трубопровода Средняя Азия — Центр. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу Министерства энергетики Узбекистана.

«Дорожная карта», подписанная между Узбекистаном и «Газпромом» 24 января, предусматривает транзит газа из России по газопроводу Средняя Азия — Центр, проходящему по территории Казахстана и Узбекистана. При этом стороны пока не утвердили основные условия поставки газа в страну, отметили в публикации.

В самом же «Газпроме» отказались раскрывать информацию, будут ли поставки газа идти дальше в Китай или они будут предназначены только для Средней Азии. При этом известно, что из-за сильных холодов этой зимой Узбекистан столкнулся с энергокризисом. Туркмения приостановила поставки топлива, что спровоцировало массовые отключения электроэнергии и перебои с отоплением в Узбекистане.

Эксперты рынка посчитали, что «Газпром» может, скорее всего, в будущем нарастить поставки топлива в Китай, а рынки Узбекистана и Казахстана не являются конечной целью. При этом, на начальном этапе, поставки могут составлять около 6–7 млрд кубометров каждый год.

17 января в пресс-службе «Газпрома» рассказали о новом снижении объема транзита российского газа через Украину. Он был уменьшен почти на 8% — на 7,9%. Это не первое снижение объема транзита российского топлива через территорию Украины. 4 января 2022 года «Газпром» снизил транзит газа через Украину фактически на 10%, до 37, 8 млн кубометров.

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