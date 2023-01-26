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Французская компания Legrand покинет российский рынок

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Французская компания — производитель электрооборудования Legrand сообщила о прекращении работы на российском рынке.

В компании объяснили, что на решении сказались текущие обстоятельства, включая растущие сложности с финансовыми операциями.

«На данный момент [компания] изучает варианты по передаче контроля в своевременной и организованной манере», — говорится в пресс-релизе Legrand.

Бизнес компании в Российской Федерации составляет 1,5% от годовых продаж за 2022 год.

В Legrand добавили, что уход с российского рынка – лучший вариант с целью соблюдения законодательства.

Накануне сообщалось, что в начале марта 2023 года российский рынок может покинуть крупнейший поставщик платежных терминалов для приема банковских карт — компания Ingenico.

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