Французская компания Legrand покинет российский рынок

Французская компания — производитель электрооборудования Legrand сообщила о прекращении работы на российском рынке.
В компании объяснили, что на решении сказались текущие обстоятельства, включая растущие сложности с финансовыми операциями.
«На данный момент [компания] изучает варианты по передаче контроля в своевременной и организованной манере», — говорится в пресс-релизе Legrand.
Бизнес компании в Российской Федерации составляет 1,5% от годовых продаж за 2022 год.
В Legrand добавили, что уход с российского рынка – лучший вариант с целью соблюдения законодательства.
Накануне сообщалось, что в начале марта 2023 года российский рынок может покинуть крупнейший поставщик платежных терминалов для приема банковских карт — компания Ingenico.