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Французский производитель электрооборудования Legrand принял решение уйти из России

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Depositphotos

Французский производитель электрооборудования Legrand принял решение уйти из России, сообщает РИА Новости.

«Ввиду текущих обстоятельств, включая растущую сложность операций и нестабильность, Legrand решила прекратить операции в России и на данный момент изучает варианты по передаче контроля в своевременной и организованной манере», — указано в пресс-релизе компании.

В Legrand отметили, что уход с российского рынка позволит компании соблюдать законодательство.

Ранее Минпромторг прокомментировал сообщения СМИ о возможном уходе с российского рынка одного из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico.

Отмечается, что действующие в России предприятия имеют достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картами. В Минпромторге добавили, что причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники не выявлено, проблем с наличием продукции на складах нет.

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