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Совфед одобрил повышение акцизов на сигареты и жидкость для вейпов с 1 марта

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Совет федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс о повышении с 1 марта акцизов на сигареты на 2%, на жидкость для вейпов — на 11%. Информацию об этом пресс-служба верхней палаты парламента опубликовала на своем сайте.

Акцизы на жидкости для вейпов вырастут до 20 руб. за миллилитр на период с 1 марта по 31 декабря 2023 года, в 2024 году — до 21 руб., в 2025 году — до 22 руб. Сейчас это значение равно 18 руб. за миллилитр.

Акциз на сигареты повысили на 2023 год до 3536 руб. за 1 тыс. штук, на 2024 год — до 3678 руб., на 2025 год — до 3825 руб. Сейчас акциз на эти табачные изделия установлен на уровне 3467 руб. за 1 тыс. штук.

При этом новый закон отменил акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака.

На прошлой неделе доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская подсчитала, что расходы курильщиков вырастут после введения с 1 марта акцизов на вейпы примерно на 60 руб. в месяц.

На этой неделе издание РБК написало, что российский Минфин предложил ввести уголовную ответственность за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии. Если проект примут, производителям и поставщикам контрафакта может грозить 3 года лишения свободы.

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