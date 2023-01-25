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Доля российского кино в прокате превысила 50% после ухода американских фильмов

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В кассовых сборах кинопроката на территории России доля отечественных фильмов по итогам прошлого года составила 52,1% впервые после 2015 года (более ранних данных нет). Об этом написало издание РБК со ссылкой на отчетность Фона кино.

Однако в абсолютных значениях рост объема кассы российских фильмов не превышает 2 млрд руб., или 18,5%. В 2021 году отечественное кино заработало 10,4 млрд руб., в 2022 году — 12,3 млрд руб.

Отмечается, что до 2022 года российские ленты зарабатывали больше даже при конкуренции с иностранными фильмами. Например, в 2018 году доля российских лент в кассовых сборах составляла 27,5%, но эти фильмы получили 13,8 млрд. А в 2017 году при доле 24,3% сборы от проката составили 13 млрд руб.

Сборы со всего проката по итогам 2022 года на отечественном рынке сократились на 42% относительно 2021 года, до 23,7 млрд руб.

На этой неделе газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитика компании Estimate Company Тимура Имаева написала, что прокат российских фильмов в 2022 году принес кинотеатрам выручку на 2 млрд больше относительно 2021 года.

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