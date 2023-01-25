Bloomberg: Россия покроет дефицит бюджета из-за потолка цен на нефть при помощи юаня

Введение потолка цен на нефть из России спровоцировало рекордный дефицит бюджета в декабре 2022 года в РФ, который может быть покрыт за счет резервных запасов юаня. Об этом сообщает Bloomberg.

Потолок цен на экспорт российской сырой нефти привел к снижению доходов России. В сочетании с увеличением расходов после начала спецоперации на Украине, это привело к рекордному дефициту в декабре, когда российская нефть марки Urals торговалась на уровне $50 за баррель. При этом расходы страны все равно не будут сокращаться, так как дефицит бюджета может покрываться за счет резервных запасов юаня на сумму $45 млрд.

В публикации отметили, что если цена на нефть останется на прежнем уровне, то у России будут средства для того, чтобы не испытывать дефицит бюджета в ближайшие несколько лет. При этом резервы в юане могут закончиться уже в этом году, если цена на нефть опустится ниже $35 за баррель.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что Россия, скорее всего, не захочет терять резервы в юанях, поэтому продажа иностранной валюты может замедлиться. Это, в свою очередь, даст необходимое время, чтобы приспособиться к снижению доходов от поставок топлива.

11 января на сайте Министерства финансов сообщалось, что по итогам января 2023 года федеральный бюджет России недополучит 54,5 млрд рублей от экспортных продаж в нефтегазовой сфере. В то же время в первом месяце текущего года есть вероятность сохранения рисков снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями.