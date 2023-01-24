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Экономист объяснил пользу самозапрета на кредиты

Экономист Сенков: самозапрет на кредиты убережет от мошенников

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Самозапрет на кредиты поможет уберечься от мошенников, заявил в эфире телеканала «360» заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени А. Н. Косыгина Валерий Сенков. Он пояснил, что даже если злоумышленнику удастся оформить займ под чужим именем, пострадавшему легко можно будет доказать свою непричастность, поскольку в личном кабинете на «Госуслугах» у него будет стоять самозапрет.

«Любой рычаг, который позволит обычным людям снять определенную долю риска, рассматривается нами как положительный. Несмотря на то что опция запретить себе взять кредит звучит смешно, она позволит обезопасить себя от мошенников», — подчеркнул Сенков.

Он добавил, что государству тяжело справляться с мошенниками, поскольку они постоянно придумывают новые способы взлома персональных данных, поэтому подобные опции необходимы, чтобы страховать возможные риски.

Ранее Банк России сообщил о подготовке законопроекта, позволяющего россиянам через портал «Госуслуги» установить запрет на получение кредитов и займов. В скором времени документ будет внесен в Государственную думу.

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