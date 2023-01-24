Bloomberg: власти США представили доказательства оказания КНР военной и экономической помощи России

Представители администрации президента США Джо Байдена представили доказательства оказания военной и экономической помощи России со стороны некоторых китайских государственных компаний. Речь идет о поставках Москве нелетальной техники и нарушении КНР санкционного режима против Кремля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Подобные действия китайских компаний подрывают усилия западных стран по наращиванию экономического давления на Россию. При этом власти США не знают, известно ли властям КНР о нарушениях санкционного режима со стороны местных государственных фирм, уточняется в заметке.

«Администрация Байдена представила правительству Китая доказательства, свидетельствующие о том, что некоторые китайские государственные компании могут оказывать помощь военным усилиям России на Украине. Американские чиновники пытаются выяснить, известно ли Пекину об этих действиях <....> Источники отказались детализировать поддержку, за исключением того, что она состоит из нелетальной военной и экономической помощи, которая не ограничивается полным уклонением от режима санкций», — говорится в материале.

Если выяснится, что китайские власти сознательно шли на подрыв санкционного давления на Россию, США могут ввести дополнительные ограничения против КНР. О вероятности такого развития событий представители администрации Байдена уже предупредили китайских коллег, заключается в статье.

«Тенденция настолько тревожна, что официальные лица США подняли этот вопрос со своими китайскими коллегами и предупредили о последствиях предоставления материальной поддержки войне», — резюмировало агентство.

18 января Федеральная таможенная служба (ФТС) назвала Китай главным торговым партнером России. По итогам 2022 года объемы товарооборота между Москвой и Пекином выросли на 28%.