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Председатель Госдумы похвастался успехами России в торговле с Ираном

Спикер Госдумы Володин: товарооборот между Россией и Ираном вырос почти на 15% в 2022 году

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин похвастался успехами России в торговле с Ираном. По его словам, товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 15% и достиг $4,6 млрд, передает «Лента.ру». Володин привел соответствующую статистику в ходе третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана.

По словам Володина, в условиях санкций Запада против России и Ирана странам очень важно вести работу по наращиванию экономического потенциала.

Володин также уточнил, что уже сейчас доля рубля и иранского реала составляет более 60% во взаимных расчетах. Он также сообщил о завершении работы по применению национальных платежных систем России и Ирана – «Мир» и «Шетаб» соответственно.

По мнению председателя Госдумы, все это приведет к дальнейшему росту товарооборота между Россией и Ираном, позволит минимизировать эффект санкций и продолжать взаимовыгодное межгосударственное сотрудничество.

Ранее Володин заявил, что Россия и Иран «успешно противостоят» экспансии США и стран блока НАТО.

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