Лавров заявил о работе РФ и ЮАР над механизмами торговли, не зависящими от причуд Запада

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в ЮАР, заявил, что Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд Запада. Трансляция мероприятия велась в YouTube-канале МИД РФ.

«Мы уже активно работаем над тем, чтобы создавать новые механизмы, новые инструменты, которые не будут зависеть от причуд и произвола наших западных коллег», — сказал он.

Лавров отметил, что РФ сотрудничает со всеми партнерами, которые намерены «по-честному сотрудничать» и не быть «жертвами недобросовестной конкуренции и откровенного злоупотребления механизмами глобализации, которыми так гордились» на Западе.

Накануне посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что республика рассчитывает добиться расширения сотрудничества с Россией в области разведки и добычи полезных ископаемых.

В июле в Санкт-Петербурге пройдет саммит Россия--Африка.