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FAZ: Германии грозит падение благосостояния из-за дефицита кадров

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германия в этом десятилетии может вступить в длительный период падения благосостояния в связи с дефицитом трудовых ресурсов и низкой производительности труда. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание отмечает, что уровень благосостояния в ФРГ «практически непрерывно рос» на протяжении последних 70 лет, но, подчеркивает газета, «эти времена подошли к концу», так как «основа дальнейшего увеличения богатства разрушается».

В статье говорится, что экономический рост тормозит дефицит квалифицированных трудовых ресурсов, который не получается компенсировать приростом производительности труда с помощью внедрения современных станков. Журналисты отмечают, что Германия рискует вступить в «эру стагнации, а возможно, и медленного снижения благосостояния», если ничего не поменяется.

Издание указывает, что сложившаяся ситуация стала «уникальным вызовом», с которым страна в послевоенные годы еще «не сталкивалась». В публикации отмечается, для изменения «неблагоприятной ситуации в экономике» немецкие власти должны «активизировать трудовые резервы» в Германии, например, путем более активного вовлечения в трудовые отношения женщин и пожилых людей, привлекать зарубежных специалистов и работать на «ускорение роста производительности труда».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что отказ от российского газа мог обойтись Германии в €46 млрд.

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