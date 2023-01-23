«Известия»: в марте может заработать механизм постоянных кредитных каникул

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал газете «Известия», что механизм кредитных каникул по потребительским займам на постоянной основе начнет действовать с марта 2023 года.

Он отметил, что законопроект рассмотрен в первом чтении. Крайний срок его принятия — февраль, а вступить в силу он может уже в марте.

Принятие нововведений даст возможность оформить кредитные каникулы по потребзаймам до полугода при условии снижения доходов физлица более чем на 30% по сравнению со среднемесячным заработком за минувший год.

Подчеркивается, что отсрочку заемщик может получить только раз. При этом сумма кредита должна быть от 450 тыс. до 1,6 млн руб.

В ЦБ посчитали, что у человека должно быть законодательно закрепленное право на отсрочку платежа в случае форс-мажора. По данным регулятора, за январь – ноябрь прошлого года доля необслуживаемых свыше 90 дней необеспеченных кредитов выросла с 7,7 до 8,8%.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что для улучшения кредитной истории можно взять заем в микрофинансовой организации и погасить его.