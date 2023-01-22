Посол ЮАР: южноафриканская PetroSa хочет возобновить обсуждение инвестиций с «Газпромом»

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщил, что государственная южноафриканская компания PetroSA хочет возобновить переговоры с «Газпромом» по вопросу инвестиций России в энергосектор страны. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Сейчас намечены переговоры между «Газпромом» и PetroSA. С дипмиссией и послом связались представители «Газпрома», они ищут возможности для инвестирования в энергетический сектор ЮАР», — отметил он.

Дипломат пояснил, что PetroSA является государственной компанией в ЮАР, и ей принадлежат морские месторождения в районе Кейптауна, в заливе Моссел. По его словам, разработка нефти в том месте началась еще в 1970-х годах.

«Газпром» заинтересован в любых возможностях, которые он может получить, но пока мы ожидаем встречу между «Газпромом» и PetroSA. Они уже провели несколько встреч онлайн с конца 2021 года, когда процесс был запущен», — добавил Макетука.

Посол подчеркнул, что в Южно-Африканской Республике и соседних странах есть возможности для инвестиций российских концернов и бизнесменов. Он отметил, что ЮАР выразила готовность к сотрудничеству, поэтому теперь все зависит от российских компаний.

«Они должны решить, в какую сферу они хотят инвестировать. Я могу с уверенностью сказать, что во всей Южной Африке рассуждают похожим образом», - заключил он.

Ранее Мзувукиле Макетука заявил, что страна ждет президента России Владимира Путина на саммите БРИКС и планирует направить ему официальное приглашение.