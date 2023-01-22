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Вице-премьер Абрамченко сообщила, что РФ поставила зерно за рубли в Турцию

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Турции удалось провести сделку по оплате зерна в рублях, в настоящий момент Россия занимается проработкой вопроса таких же поставок в Египет, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Об этом сообщает РИА Новости.

«В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты были в рублях. Первая ласточка была успешной», — информировала вице-премьер.

По словам Абрамченко, вскоре с Египтом планируется начать аналогичный переход в расчетах, как с Турцией.

Вице-премьер уточнила, что в данном вопросе наиболее востребовано зерно и масложировая продукция.

Ранее в МИД сообщили, что говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции РФ не приходится. Осуществляется также подтасовка и искажение реального положения дел, заключили в российском министерстве.

Кроме того, в ООН назвали зерновую сделку неэффективной и призвали к ее улучшению.

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