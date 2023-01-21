Глава Минфина США: установить новые лимиты цен на нефтепродукты РФ оказалось «сложнее»

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в Сенегале, что установить новые потолки цен на нефтепродукты из России оказалось «сложнее» и все может «пойти не по плану». Об этом сообщает Reuters.

«Это сложнее, но мы упорно работаем над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей <...>. Знаете, всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану», — сказала она.

По словам министра, власти США, тем не менее, считают, что новые ограничения «позволят достичь того же, чего мы достигли с нефтью».

При этом Йеллен отметила важность обеспечения непрерывных поставок российского дизельного топлива на рынок.

Ранее Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила о возможности развития мирового финансового кризиса из-за невозможности США выплачивать долги.

По словам министра, невозможность США платить по долговым обязательствам «без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис».