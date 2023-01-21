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В компании «Этажи» сообщили, что около 40% россиян предпочитают покупать каменные дома

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Всеволод Тарасевич/РИА «Новости»

Около 40% покупателей загородной недвижимости интересуются приобретением каменного дома. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова.

«В представлении потенциальных покупателей каменные дома являются более надежными, в том числе не подвержены горению и способны прослужить более длительный период времени. Играет роль и русский менталитет, для которого мой дом — моя крепость», — сказал он.

По словам Саукова, 29% покупателей недвижимости в пригороде предпочитают каркасные технологии строительства. Это самый бюджетный и быстрый с точки зрения строительных работ вариант. Но постоянно жить в таком сооружении не получится, скорее, это для сезонного отдыха.

На третьем месте — деревянные дома из бруса и бревна. Такие выбирают 23% покупателей. Иногда стоимость возведения такой постройки сравнима с бюджетным вариантом каменного дома. Еще для 8% потребителей технология строительства дома не имеет значения.

Накануне газета «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование Intermark Real Estate, написала, что объем предложения дорогой загородной недвижимости на первичном рынке Подмосковья в январе вырос на рекордные 35%, до 260 лотов.

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