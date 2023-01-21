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Япония будет добиваться проведения переговоров с РФ по рыбному промыслу у Курил

Посольство Японии: РФ сообщила, что не может согласовать сроки диалога по промыслу у Курил

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В посольстве Японии в Москве сообщили, что Токио будет добиваться проведения переговоров с Россией по рыбному промыслу у Курил. Об этом сообщает РИА Новости.

В посольстве сообщили, что японская сторона получила уведомление от российской, что Москва не может согласовать сроки консультаций по промыслу для японских рыбаков в водах у Курильских островов.

«19 января было получено уведомление, что Россия не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, которые связаны с выполнением Соглашения между правительством Японии и правительством Российской Федерации о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года», — отметили в ведомстве.

В посольстве подчеркнули, что более 20 лет обе стороны поддерживали и развивали промысел в водах вокруг южных островов Курильской гряды.

«Прискорбно, что в нынешний раз российская сторона предприняла такие шаги», — добавили в дипмиссии,

Ранее Япония назвала ценным решение Украины признать позицию Токио относительно принадлежности южных Курильских островов.

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